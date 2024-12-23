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Минниханов: Организация саммита БРИКС в Казани получила высокую оценку
В Татарстане в этом году прошло большое количество знаковых мероприятий, организация которых была оценена на высоком уровне. Об этом на пресс-конференции заявил Раис РТ Рустам Минниханов.
«Большое количество знаковых событий, исторических, которые прошли в нашей республике. Особенно Игры БРИКС, это первый такой вид спорта, где и IT, где и физические игры, спортивные игры. Ну и самый крупный, наверное, 16-й саммит БРИКС», – сказал Минниханов.
Он напомнил, что в работе саммита БРИКС в Казани участвовали делегации из 36 стран. Причем 24 государства были представлены на высшем уровне. Также в работе форума участвовал генсек ООН Антониу Гутерриш.
«Я считаю, что это большой успех руководства нашей страны, нашего Президента Владимира Владимировича Путина. Мы оказались в нужное время, в нужном месте и постарались, чтобы наши гости были достойно встречены. Отзывы нормальные, тоже получили высокую оценку. Поэтому при всем притоке, при всей сложности, я считаю, что год достаточно удачный», – отметил Раис РТ.
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