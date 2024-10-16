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Минниханов об Ассоциации ветеранов СВО: «Важно помочь с социальной адаптацией»
Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем Telegram-канале прокомментировал создание в республике Ассоциации ветеранов специальной военной операции РТ.
«Сегодня в республике создана Ассоциация ветеранов специальной военной операции. Ее возглавил генерал-лейтенант Владимир Майстренко, человек с большим боевым опытом. Наши бойцы возвращаются, и они должны чувствовать нашу поддержку», — заметил Раис РТ.
«Ассоциация барлык ветераннарны берләштерергә тиеш. Социаль адаптация белән ярдәм итү мөһим (в переводе — „Ассоциация должна объединить всех ветеранов. Важно помочь им с социальной адаптацией“)», — подчеркнул Рустам Минниханов.
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