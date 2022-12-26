Минниханов: Татарстан делает все, что необходимо для нужд Минобороны России

Проведение специальной военной операции стало новым вызовом как для Татарстана, так и для всей страны в целом. С этим вызовом страна справляется на высоком уровне, а республика вносит свой вклад и выполняет все задачи Минобороны РФ, заявил Президент республики Рустам Минниханов в ходе итоговой пресс-конференции с журналистами, которая проходит в IT-парке имени Башира Рамеева.

В вопросах спецоперации самыми важными являются два направления, одно из которых – поддержка мобилизованных татарстанцев и добровольцев, а второе – внимание к их семьям, отметил Президент РТ.

«Все эти вопросы решены или решаются. Мы все, что необходимо для нужд Минобороны делаем», – сказал он.

Для поддержки близких мобилизованных разработаны как федеральные, так и республиканские программы и меры, напомнил он. «Каждую семью мы берем на учет, на контроль, горячая линия работает. Понятно, возникают вопросы, но все они оперативно решаются».

Важную роль Татарстан вносить и в части поставок вооружения в зону проведения СВО, отметил Минниханов. «Самое главное – любая военная операция нуждается в вооружении, оснащении. Наша республика промышленная, и тоже все, что причитается с наших предприятий ОПК для нужд Минобороны выполняет. Эти вопросы тоже на контроле, решаются», – отметил он.

Военную спецоперацию Россия проводит на Украине с 24 февраля – в этот день о ее начале объявил Президент Владимир Путин. С 21 сентября по 28 октября в стране проводилась частичная мобилизация, в общей сложности в зону СВО отправились порядка 313 тыс. человек с учетом резервистов и добровольцев.