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Минниханов о решении проблем с транспортом: «Нужны кадры и достойная зарплата»
Чтобы решить проблему транспортного обслуживания города Казани, необходимо привлекать в эту отрасль высококвалифицированных специалистов и платить им достойную зарплату. Об этом на отчётной сессии Казгордумы заявил Раис РТ Рустам Минниханов.
Комментируя доклад мэра Казани Ильсура Метшина, руководитель республики заметил, что тема транспортного обслуживания очень важная, и это не только городская проблема.
«Здесь и Министерство транспорта, и мы должны подключиться. С федеральной части идет серьезная поддержка. 416 автобусов мы еще должны получить. Из них 253 для автопарка Казани, — сообщил он. — Однако кроме подвижного состава, надо очень внимательно посмотреть, как идет закрепление кадров, есть ли у нас водительский состав. Если этого нет, то остальные вопросы не будут решаться и обеспечить качественное транспортное обслуживание будет сложно».
Ранее Ильсур Метшин доложил, что в Казани за пять лет из 14 перевозчиков шесть разорились. Дефицит водителей на сегодня составляет 920 человек, кондукторов — 820 человек.
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