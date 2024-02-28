Минниханов о решении проблем с транспортом: «Нужны кадры и достойная зарплата»

Чтобы решить проблему транспортного обслуживания города Казани, необходимо привлекать в эту отрасль высококвалифицированных специалистов и платить им достойную зарплату. Об этом на отчётной сессии Казгордумы заявил Раис РТ Рустам Минниханов.

Комментируя доклад мэра Казани Ильсура Метшина, руководитель республики заметил, что тема транспортного обслуживания очень важная, и это не только городская проблема.

«Здесь и Министерство транспорта, и мы должны подключиться. С федеральной части идет серьезная поддержка. 416 автобусов мы еще должны получить. Из них 253 для автопарка Казани, — сообщил он. — Однако кроме подвижного состава, надо очень внимательно посмотреть, как идет закрепление кадров, есть ли у нас водительский состав. Если этого нет, то остальные вопросы не будут решаться и обеспечить качественное транспортное обслуживание будет сложно».

Ранее Ильсур Метшин доложил, что в Казани за пять лет из 14 перевозчиков шесть разорились. Дефицит водителей на сегодня составляет 920 человек, кондукторов — 820 человек.