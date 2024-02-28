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Метшин: В 2023 году городской транспорт соблюдал график лишь на 54%
Проблемным вопросом для Казани остается состояние общественного транспорта. На сессии Казгордумы мэр столицы РТ Ильсур Метшин предложил ряд решений по «больной теме».
По его словам, в Казани за пять лет из 14 перевозчиков шесть разорились. Дефицит водителей на сегодня составляет 920 человек, кондукторов — 820 человек.
«Утренний выпуск автобусов за 2023 год составил 70%, что обеспечило соблюдение графика только на 54%. Есть просто вопиющие случаи — например, маршрут на Сухую реку сегодня обслуживает всего 2 автобуса вместо 18. Выигравший этот тендер перевозчик просто лишился ресурсов, и у него нет возможностей», — рассказал градоначальник.
Мэр признал, что такое положение дел вызывает справедливое недовольство горожан, проблемы назрели в целом в отрасли по стране. В качестве одного из путей решения он назвал бескондукторную систему оплаты.
«Мы не стоим на месте. В электротранспорте эта система внедрена на 50% маршрутов. Мы будем тиражировать эту систему и в автобусах»,— сказал он.
Впрочем, с водителями все обстоит куда сложнее, отметил мэр. Укомплектованность штата составляет 58%, что приводит к срыву выпуска автобусов на линию и тяжелым условиям труда. Также работники уходят на работу в смежные отрасли.
фото: скриншот трансляции
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