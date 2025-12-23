Минниханов о речном транспорте: Считаю, что мы очень серьезно недорабатываем

Грузоперевозки с помощью речного транспорта в Татарстане на сегодняшний день составляют около 30 млн тонн, и в ближайшее время этот показатель предполагается увеличить до 50 млн тонн. Такими планами поделился Раис РТ Рустам Минниханов на пресс-конференции по итогам 2025 года.

«По речному транспорту я считаю, что мы очень серьезно недорабатываем. Пока у нас 30 или 33 млн тонн [грузоперевозок], а нам надо в ближайшее время [довести их объем] до 50 [млн тонн]», – заявил Раис РТ.

По словам Рустама Минниханова, для этого нужно модернизировать шлюзы и суда, а также поднять уровень воды в Волге.