news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Экономика 23 декабря 2025 15:52

Минниханов о речном транспорте: Считаю, что мы очень серьезно недорабатываем

Читайте нас в
Телеграм

Грузоперевозки с помощью речного транспорта в Татарстане на сегодняшний день составляют около 30 млн тонн, и в ближайшее время этот показатель предполагается увеличить до 50 млн тонн. Такими планами поделился Раис РТ Рустам Минниханов на пресс-конференции по итогам 2025 года.

«По речному транспорту я считаю, что мы очень серьезно недорабатываем. Пока у нас 30 или 33 млн тонн [грузоперевозок], а нам надо в ближайшее время [довести их объем] до 50 [млн тонн]», – заявил Раис РТ.

По словам Рустама Минниханова, для этого нужно модернизировать шлюзы и суда, а также поднять уровень воды в Волге.

#речной транспорт #грузоперевозки #уровень воды в волге #обмеление волги #Рустам Минниханов
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Ансат», «метеоры» и новые заводы: выбираем главное промсобытие в Татарстане в 2025 году

«Ансат», «метеоры» и новые заводы: выбираем главное промсобытие в Татарстане в 2025 году

23 декабря 2025
Новый год – 2026: праздничные локации в Казани и площадки, где разрешен запуск салютов

Новый год – 2026: праздничные локации в Казани и площадки, где разрешен запуск салютов

22 декабря 2025