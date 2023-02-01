Минниханов о пьяных водителях: «Их лица нужно показывать, жалости к ним быть не должно»

Более 300 погибших в ДТП, 13 тысяч пьяных за рулем – такие цифры за прошлый год озвучил на комиссии БДД министр внутренних дел РТ. Кому сегодня выдали «желтую карточку» за отсутствие профилактики аварий на дорогах, и чьи лица нужно вывешивать на доски позора – подробности в «Татар-информе».

В прошлом году, по словам Артема Хохорина, в авариях на дорогах республики погибли 306 человек Фото: president.tatarstan.ru

«Мы добились лучших показателей, но с большой натяжкой»

Сегодня на Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Кабинете Министров РТ глава МВД республики Артем Хохорин перед тем, как назвать самые острые проблемы, остановился на успехах ушедшего года. Они касались обустройства дорог – на некоторых участках были установлены разделительные барьеры, не позволяющие автомобилям вылетать на встречную полосу, появились светофоры, освещение. Свою эффективность, по словам Хохорина, показали шумовые разделительные полосы, – аварийность там, где они появились, снизилась в разы.

«Но не все так гладко. Статистика неустойчива. В целом 2022 год был достаточно напряженным. И этих показателей мы добились с натяжкой», – начал переходить к цифрам за прошлый год глава ведомства.

В прошлом году, по словам Хохорина в авариях на дорогах республики погибли 306 человек. Это ниже показателей предыдущего года – тогда жертвами ДТП республики стали 313 человек. В то же время, глава МВД по РТ назвал 18 районов республики, где число погибших в авариях выросло в разы.

«В каждом четвертом ДТП причиной гибели людей стал человеческий фактор. К примеру, водитель уснул за рулем, отвлекся во время вождения. Бывают случаи, когда на дороги неожиданно выскакивают пешеходы», – добавил Хохорин.

Смертельные ДТП чаще всего случаются из-за выезда автомобилей на встречку Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Чаще всего на дорогах республики люди гибнут из-за выезда авто на встречку

Подавляющее число аварий, в которых погибают люди, случаются из-за выезда автомобилей на встречку, отметил министр внутренних дел РТ.

«Из-за выезда на встречную полосу погибли более 120 человек. Причем, большинство таких ДТП произошли в тех местах, где обгон запрещен. Такие аварии происходят как на федеральных, так и региональных дорогах», – добавил Хохорин.

Обсуждая эту проблему, Хохорин добавил, что в прошлом году выросло число водителей, которые попадаются на обгоне в запрещенном месте не один раз. Таких нарушителей насчитали более 400 человек.

«Мы считаем, что назрела необходимость выйти с законодательной инициативой для усиления ответственности за повторное нарушение правил обгона и превышение скорости более чем на 60 км/час. Мы считаем, что нарушения, которые были выявлены камерами фото- и видеофиксации, тоже должны учитываться при вынесении наказания. Это окажет действенный эффект на нарушителей», – сказал глава МВД РТ.

Всего в республике за прошлый год с участием пешеходов произошло 950 аварий Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ловить водителей, не пропустивших пешеходов, будут по камерам

Пешеходы – то, на чем министр внутренних дел Татарстана заострил в своем докладе особое внимание, отметив, что чаще всего они попадают под колеса автомобилей из-за собственной невнимательности. Всего в республике за прошлый год с их участием произошло 950 аварий, 74 человека погибли.

При этом Хохорин добавил, что во многих случаях трагедии можно было бы избежать, благодаря профилактике подобных ДТП. Но на деле, в 18 районах республики не принимается никаких мер для того, чтобы снизить число гибели людей под колесами авто.

«Очень много пешеходов становятся жертвами наезда вне населенных пунктов. Это 35 погибших человек. И хочу заметить, что большинство наездов произошли в темноте, на пешеходах не было световозвращающих элементов», – добавил глава МВД РТ.

Снизить число погибших позволит хорошее освещение дорог, считает Хохорин. За прошлый год на трассах освещением были оснащены три пешеходных перехода, осталось осветить еще сто.

В ближайшее время следить за водителями, которые не пропускают пешеходов, станут с помощью камер. Системы фото- и видео фиксации появятся на десяти нерегулируемых переходах Казани.

В ближайшее время следить за водителями, которые не пропускают пешеходов, станут с помощью камер Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Садясь к нелегальному перевозчику, вы рискуете жизнью

Более 200 штрафов за отсутствие диагностической карты, три автобуса вышли в рейс, не пройдя технический осмотр – такие данные привел Хохорин, когда перешел к обсуждению пассажирских перевозок. Главной проблемой министр внутренних дел назвал водителей такси и нелегальных перевозчиков, в частности «Blablacar».

«Такие перевозки осуществляются на транспорте малой вместимости, максимум восемь мест. Свои услуги они предоставляют через различные интернет-сервисы. Здесь, конечно же, не может идти речи о предрейсовом медицинском обследовании водителя и о проверке технического состояния автомобиля. Все это приводит к печальным последствиям», – отметил Хохорин.

В качестве примера он привел аварию на трассе Казань – Оренбург. Там столкнулись грузовик Iveco и автомобиль «Лада Ларгус». Обе машины загорелись, погибли шесть человек – водитель и пять пассажиров.

За прошлый год сотрудники Госавтоинспекции поймали более 13 тысяч пьяных водителей за рулем Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Как директор Центра занятости попался на служебной машине пьяным

Глава МВД РТ отметил, что по вине пьяных водителей на дорогах республики происходит каждое седьмое смертельное ДТП. За прошлый год сотрудники Госавтоинспекции поймали более 13 тысяч пьяных водителей за рулем.

«Это только вершина айсберга. Мы явно смогли задержать не всех», – отметил Артем Хохорин.

Рост числа аварий с нетрезвыми водителями зафиксирован в восьми районах республики. В Агрызском районе, по словам Хохорина, нет должной профилактики. В Азнакаевском, Актанышском, Мензелинском, Сармановском и Тетюшском, не работают телеграмм-каналы, куда можно анонимно сообщить о пьяных за рулем. В некоторых районах и вовсе не работают муниципальные комиссии обеспечения безопасности на дорогах.

«О чем мы можем говорить, если в некоторых из перечисленных районов были случаи, когда пьяными за руль садились представители администраций. К примеру, в Тетюшском районе были задержаны два руководителя муниципального уровня, они находились за рулем с признаками алкогольного опьянения. В Нурлатском районе пьяным за рулем на служебной машине попался директор Центра занятости населения, который ранее был руководителем исполкома и председателем комиссии по безопасности дорожного движения», – возмутился Хохорин.

Говоря о пьяных за рулем, Минниханов отметил, что здесь щадить никого не нужно. Нужно наказывать по всей строгости закона Фото: president.tatarstan.ru

«Не нужно жалости к пьяным водителям, особенно если они должностные лица»

Выслушав получасовой доклад министра внутренних дел РТ, Президент республики Рустам Минниханов тут же обратился к главам районов, чьи показатели аварийности оказались в числе аутсайдеров, и попросил немедленно отчитаться. В частности, он обратился к главе Буинского района, где за прошлый год в авариях погибли девять человек.

«Начинайте с себя. Это относится ко всем, кто здесь присутствует сегодня. Обеспечение безопасности людей – это же ведь наша работа. Ее нужно проводить системно. А вам желтая карточка», – высказался Минниханов.

Говоря о пьяных за рулем, Минниханов отметил, что здесь щадить никого не нужно. Нужно наказывать по всей строгости закона. Как простых жителей республики, так и должностных лиц, и госслужащих.

«В данном случае нужно привлекать к работе общественность. Пусть люди сообщают о нарушителях. И лица пьяных нужно показывать. Это же ведь угроза для всех: как для участников движения на дорогах, так и для пешеходов. Особенно должностные лица. Здесь никакой жалости быть не должно», – сказал Минниханов.

Отдельно Президент Татарстана похвалил сотрудников МВД за проделанную работу по снижению числа ДТП с электросамокатами. Но добавил, что жителям республики увлекаться ими не стоит.

«В данном направлении нужно продолжить работу. Тем не менее, я считаю, что люди должны и сами понимать, что в них нет ничего хорошего. Мы и так мало двигаемся, лучше передвигаться пешком», – резюмировал Президент Татарстана.