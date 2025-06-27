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Культура 27 июня 2025 01:04

Минниханов о проведении «Золотой маски» в Казани: «Большая честь для нас»

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Минниханов о проведении «Золотой маски» в Казани: «Большая честь для нас»
Фото: t.me/rustamminnikhanov

Раис Татарстана Рустам Минниханов в Telegram-канале прокомментировал проведение в Казани XXXI церемонии вручения театральной премии «Золотая маска».

«Столица Татарстана сегодня впервые приняла Российскую национальную театральную премию «Золотая маска»! Большая честь для нас», – подчеркнул Раис РТ.

«Бик зур рәхмәт („огромное спасибо“), Владимир Львович, и всегда рәхим итегез („добро пожаловать“)!» – добавил Минниханов, обращаясь к председателю Союза театральных деятелей РФ Владимиру Машкову.

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#Рустам Минниханов #Золотая маска
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