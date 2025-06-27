Минниханов о проведении «Золотой маски» в Казани: «Большая честь для нас»
Раис Татарстана Рустам Минниханов в Telegram-канале прокомментировал проведение в Казани XXXI церемонии вручения театральной премии «Золотая маска».
«Столица Татарстана сегодня впервые приняла Российскую национальную театральную премию «Золотая маска»! Большая честь для нас», – подчеркнул Раис РТ.
«Бик зур рәхмәт („огромное спасибо“), Владимир Львович, и всегда рәхим итегез („добро пожаловать“)!» – добавил Минниханов, обращаясь к председателю Союза театральных деятелей РФ Владимиру Машкову.