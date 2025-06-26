Минниханов на церемонии вручения «Золотой маски»: «Спасибо за доверие!»

Раис Татарстана Рустам Минниханов на XXXI церемонии вручения Российской национальной театральной премии «Золотая маска» поблагодарил за оказанное Казани доверие.

«Рад приветствовать вас в новом театре имени Галиасгара Камала, на этом знаковом мероприятии. <...> Спасибо за доверие!» – заявил Рустам Минниханов в приветственно слове, назвав возможность принимать церемонию вручения премии «большой честью».

Дни «Золотой маски» стартовали в Казани накануне. Впервые обширная образовательная программа для широкого круга посетителей предварила церемонию вручения самой Российской национальной театральной премии «Золотая маска». Лауреатов объявляют сейчас в новом здании театра Камала. Это уникальный случай, поскольку обычно церемония награждения «Золотой маски» проходит в Москве (лишь однажды прежде за 31-летнюю историю премии она проводилась за ее пределами – в Санкт-Петербурге).