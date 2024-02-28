Минниханов о проблемах ЖКХ в Казани: 9 млрд – неплохие деньги, но этого явно недостаточно

Количество обращений казанцев по вопросам ЖКХ в соцсетях увеличилось в 1,7 раза, в «Народном контроле» – на 17%. Обеспокоенность этой тенденцией сегодня на XXVIII сессии Казанской городской Думы выразил Раис РТ Рустам Минниханов.

Треть жалоб – это вопросы, связанные с авариями на инженерных сетях, 76% касаются водоотведения и водоснабжения. Согласно статистике Министерства строительства и ЖКХ, в среднем в день в городе происходит 7 аварий.

«Утверждена дополнительная инвестпрограмма, но она проблему не решит. 9 млрд – это неплохие деньги, но исходя из того объема, который перед нами стоит, этого явно недостаточно», – отметил Рустам Минниханов.

Раис РТ заявил, что необходимо правильно реализовывать инвестиционный ресурс «Водоканала», а также изыскать возможности федеральной программы модернизации и разработать республиканскую.

«Если есть доходы городского бюджета, тоже надо автоматом отправлять на эти задачи», – заключил Минниханов.