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Общество 28 февраля 2024 12:10

Метшин о критическом износе труб в Казани: Встречаются даже из дерева и керамики

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Большинство инженерных сетей в Казани построены в 30-70-х годах прошлого века. Их износ доходит до критических 70%, рассказал сегодня на XXVIII сессии Казанской городской Думы мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

«В столице Татарстана до сих пор в ряде мест встречаются трубопроводы из дерева и керамики», – прокомментировал градоначальник.

В связи с этим Метшин обратился к Раису РТ Рустаму Минниханову с просьбой сделать следующий год – годом модернизации инфраструктуры, а в этом году – поддержать в части разработки проектов для включения в федеральные программы.

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