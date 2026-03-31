Минниханов о посещении Схода предпринимателей татарских сел: Будем вместе, будем едины!

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с участниками проходящего в Казани XIV Всероссийского схода предпринимателей из татарских сел и рассказал об этом в своих социальных сетях.

Руководитель республики заметил, что на этот раз на форум съехались 900 делегатов из 37 регионов России, где компактно живут татары. «Среди участников – представители малого бизнеса, фермеры, владельцы личных подворий. Они не только развивают своё дело, но и поддерживают родные деревни, сохраняют национальные традиции и культуру. Будем и дальше укреплять наши связи!» – написал он в своем канале в MAX.

«Бүген безнең илебездә татар авылларының саны 4200гә якын. Уңышлы эшмәкәрләр – авыл халкының ышанычлы таянычы. Сез авыл үсешенә зур өлеш кертәсез, эш урыннары белән тәэмин итәсез, мәктәпләргә, мәчетләргә булышасыз, милли йолаларны торгызасыз. Моның өчен сезгә олы рәхмәтемне белдерәм! Бергә булыйк, бердәм булыйк! (в переводе – „Сегодня в нашей стране насчитывается около 4200 татарских сел. Успешные предприниматели – надежная опора сельчан. Вы вносите большой вклад в развитие села, обеспечиваете рабочие места, помогаете школам, мечетям, возрождаете национальные традиции. Благодарю вас за это! Будем вместе, будем едины!“)» – добавил Рустам Минниханов.