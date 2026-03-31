Раис Татарстана прибыл на пленарное заседание Схода предпринимателей татарских сел
Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл на пленарное заседание XV Всероссийского схода предпринимателей татарских сел.
В столице Татарстана с 29 по 31 марта проходит XIV Всероссийский сход предпринимателей татарских сел, организованный Всемирным конгрессом татар. Этот форум посетили более 900 участников из 37 регионов России. Пленарное заседание с участием Раиса республики – заключительное мероприятие форума.
Среди участников схода – представители малого бизнеса, главы фермерских хозяйств, владельцы подворий и сотрудники органов государственной власти. Мероприятие является важной площадкой для обмена опытом и обсуждения вопросов развития сельских территорий.
