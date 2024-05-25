Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минниханов поручил обеспечить безопасность детей в летних лагерях Татарстана
Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил уделить особое внимание безопасности детей во время летней оздоровительной кампании. Об этом он заявил на субботнем совещании в Доме Правительства РТ, сообщает пресс-служба руководителя РТ.
Летняя оздоровительная кампания в республике стартует с 1 июня. Ожидается, что она охватит 172 тысячи детей и 1,5 тысячи лагерей всех форм отдыха.
В 2024 году на отдых ребят будет направлено почти на 400 млн рублей больше — 2,5 млрд рублей. При этом предусмотрено свыше 42 тысяч бесплатных путевок, которыми смогут воспользоваться ребята с ограниченными возможностями, дети из семей в трудной жизненной ситуации, а также дети участников специальной военной операции.
«Программа отдыха сохраняет свою социальную ориентированность», — подчеркнул Раис Татарстана.
Он призвал глав районов и ответственные службы уделить особое внимание санитарно-эпидемиологическим требованиям в оздоровительных учреждениях. В местах отдыха должна быть обеспечена комплексная безопасность детей — от качественного питания до антитеррористической защищенности. К работе с ребятами должны быть привлечены квалифицированные специалисты.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»