Минниханов поручил обеспечить безопасность детей в летних лагерях Татарстана

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Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил уделить особое внимание безопасности детей во время летней оздоровительной кампании. Об этом он заявил на субботнем совещании в Доме Правительства РТ, сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Летняя оздоровительная кампания в республике стартует с 1 июня. Ожидается, что она охватит 172 тысячи детей и 1,5 тысячи лагерей всех форм отдыха.

В 2024 году на отдых ребят будет направлено почти на 400 млн рублей больше — 2,5 млрд рублей. При этом предусмотрено свыше 42 тысяч бесплатных путевок, которыми смогут воспользоваться ребята с ограниченными возможностями, дети из семей в трудной жизненной ситуации, а также дети участников специальной военной операции.

«Программа отдыха сохраняет свою социальную ориентированность», — подчеркнул Раис Татарстана.

Он призвал глав районов и ответственные службы уделить особое внимание санитарно-эпидемиологическим требованиям в оздоровительных учреждениях. В местах отдыха должна быть обеспечена комплексная безопасность детей — от качественного питания до антитеррористической защищенности. К работе с ребятами должны быть привлечены квалифицированные специалисты.