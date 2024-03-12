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Общество 12 марта 2024 16:17

Минниханов о молодежном центре в Альметьевске: Таких объектов в РТ должно быть больше

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Минниханов о молодежном центре в Альметьевске: Таких объектов в РТ должно быть больше
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил обновленный молодежный центр «Фабрика креативных процессов» в Альметьевске. Объект находится в здании Дома культуры им.Горького, построенном еще в 1954 году и обновленном в 2023-м. Об этом сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Минниханов отметил, что в Альметьевске реализуются несколько интересных проектов для молодежи, воплощения в жизнь ее идей и проектов. «Очень важно, чтобы вы могли получить навыки, которые пригодятся вам в будущем. Многие ребята уже самозанятые, имеют возможность зарабатывать. Таких объектов в нашей республике должно быть как можно больше», — уверен Раис Татарстана.

Центром «Фабрики креативных процессов» является большой многофункциональный зал, где организуются концерты, конференции, мастер-классы, семинары и тренинги. К примеру, сегодня здесь открылась выставка дизайнерских брендов одежды, в основу которых легли национальные костюмы народов Российской Федерации.

Вслед за этим руководитель республики посетил мини-типографию, где производится брендированная полиграфическая продукция, швейную лабораторию, хореографический зал, танцевальное пространство и другие локации центра. Затем он встретился с киберспортсменами, для которых здесь созданы два больших помещения.

В экскурсии по центру также приняли участие глава Минмолодежи РТ Ринат Садыков и глава Альметьевского района Тимур Нагуманов.

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#Рустам Минниханов #Альметьевск
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