Минниханов принял участие в открытии нового отделения в Альметьевской ЦРБ

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в церемонии открытия нового приемно-диагностического отделения Альметьевской ЦРБ. Новый корпус станет функциональным ядром больницы, где будут в короткие сроки проводиться обследования и намечаться дальнейшие шаги для лечения пациента, вне зависимости от патологии. Об этом сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Как отметил Рустам Минниханов, благодаря новому центру, который оснащен современным оборудованием, в больнице серьезно повысится качество оказываемых медуслуг.

«Этот объект очень важен. Здание построено в рамках модернизации всего комплекса ЦРБ, — подчеркнул он. — Перед нами еще стоит ряд задач: дальнейшее развитие системы здравоохранения, благоустройство территории, вопрос с парковочными местами. Но первые шаги уже сделаны. Еще раз поздравляю вас с открытием приемно-диагностического отделения».

Глава Альметьевского района Тимур Нагуманов добавил, что открытие нового центра было ключевой целью для дальнейшего развития медучреждения.

После церемонии Минниханов посетил помещения нового учреждения, дневной стационар, где расположен зал лечебной физкультуры и реабилитации. Здесь уделяется большое внимание работе с участниками специальной военной операции, их реабилитации.

Как подчеркнула директор Фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина, Альметьевский больничный городок является примером современного подхода к благоустройству больниц и прилегающих территорий.

Фото: пресс-служба Раиса РТ