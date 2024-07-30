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Минниханов о лагере «Сэлэт — Ак Барс»: «Отдыхают хорошо»
Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем Telegram-канале поделился впечатлениями от посещения лагеря «Сэлэт — Ак Барс» в крымском Форосе.
«Встретился с нашими ребятами в летнем лагере „Сэлэт — Ак Барс" в Форосе. Отдыхают хорошо, довольны. Рәхәт! (в переводе с татарского — „Хорошо!“)» — написал руководитель республики.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Раис РТ проверил условия организации отдыха детей. Вопрос организации питания он поручил держать на особом контроле.
Сейчас в лагере «Сэлэт — Ак Барс» отдыхают 237 детей из Татарстана и 60 — из Республики Крым. В ближайшие дни сюда заедет очередная смена. Всего за летний сезон здесь должны отдохнуть более 1400 детей со всей России.
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