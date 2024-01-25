Минниханов о клубе «Яратам»: «Уверен, каждый найдет здесь для себя что-то интересное»

Фото: https://t.me/rustamminnikhanov/

Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем Telegram-канале поделился впечатлениями от посещения нового подросткового клуба «Яратам» в Казани и выложил фотографии своего визита.

Фото: https://t.me/rustamminnikhanov/

«Ребята уже проходят курсы программирования, 3D-моделирования, робототехники. А кто-то раскрывает свои творческие способности», — заметил руководитель республики.

«Уверен, каждый найдет здесь для себя что-то интересное. Яңа үзәктә балалар белем дөньясына сәяхәт итеп, үзләренең талантларын да үстерә алачак! (в переводе с татарского — „В новом центре дети смогут путешествовать в мир знаний и развивать свои таланты!“)» — подчеркнул Минниханов.

Фото: https://t.me/rustamminnikhanov/

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Раис РТ ознакомился с работой молодежного центра, посетив хореографический зал, зоны для коворкинга и киберспорта, учебные кабинеты и многофункциональный зал для проведения различных мероприятий.