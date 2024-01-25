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Минниханов осмотрел новый подростковый клуб «Яратам» в Казани
Раис Татарстана Рустам Минниханов осмотрел в Казани новый подростковый клуб «Яратам», находящийся по адресу: ул. Короленко, д. 11а. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.
В частности, Рустам Минниханов ознакомился с работой молодежного центра, посетил хореографический зал, зоны для коворкинга и киберспорта, учебные кабинеты и многофункциональный зал для проведения различных мероприятий.
Руководителя республики сопровождали министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков и мэр Казани Ильсур Метшин.
«Яратам» стал 67-м учреждением казанской сети молодежных клубов «Подросток». На данный момент она объединяет 18,8 тыс. молодых людей.
Кружки и секции нового клуба смогут посещать около 800 подростков. Для юных казанцев организуются занятия по программированию, 3D-моделированию и робототехнике. Также здесь они смогут пробовать себя в творчестве и заниматься йогой.
Новый клуб занимает трехэтажное здание. На первом этаже расположен многофункциональный зал, на втором разместились коворкинг-зоны, киберзал, помещение для занятий йогой и танцами, кафе, на третьем предусмотрена открытая терраса. Открыть учреждение изначально планировалось в конце декабря — начале января.
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