Минниханов о Каравоне: С каждым годом становится всё краше и краше

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

С каждым годом русский народный праздник «Каравон» становится всё краше и краше. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов на торжественной церемонии открытия праздника.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Каждый год мы проводим этот праздник, с каждым годом он становится краше и краше. Столько интересных игр сегодня, столько интересных ремесел», — сказал Минниханов, отметив, что в празднике принимают участие около 200 творческих коллективов из Татарстана и других регионов России.

«Это традиция, это дух, это наша страна», — заметил Раис РТ. Он также поблагодарил организаторов мероприятия и гостей, которые приезжают сюда не только из различных уголков Татарстана, но и из иных регионов РФ.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Этот праздник — пример, что все национальности нашей республики должны бережно относиться к своим традициям, культуре, фольклору, ремеслам», — уверен Минниханов.

Он напомнил, что в Казани планируют открыть центр ремесел, места которого должны быть в первую очередь доступны национальным ремесленникам из республики.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Потому что это наша культура и дух, к которым надо относиться бережно. Этот праздник — пример того, с какой любовью надо относиться к своим традициям, фольклору и национальным костюмам», — добавил Раис РТ.

В завершение своей речи он отметил, что очень сильно улучшилась организация игр и других развлечений в рамках праздника, благодаря чему все дети оказались заняты и с особым интересом погружаются в мир русской культуры.