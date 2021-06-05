Минниханов о 1100-летии принятия ислама Волжской Булгарией: Праздник должен запомниться

Президент Татарстана, руководитель республиканского оргкомитета по проведению 1100-летия принятия ислама государством Волжская Булгария Рустам Минниханов сказал о необходимости сделать предстоящее событие запоминающимся.

«Нам предстоит многое сделать. В следующем году на всероссийском уровне ожидаются очень много мероприятий. Мы должны провести 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией так, чтобы он запомнился», — рассказал Минниханов на торжественном открытии ежегодного схода мусульман Поволжья «Изге Болгар жыены».

Вице-премьер РФ, председатель федерального оргкомитета по организации празднования 1100-летия принятия ислама государством Волжская Булгария Марат Хуснуллин отметил, что подготовка к юбилею уже началась.

«Наша цель — чтобы каждый причастный увидел результат нашей работы. Я уверен, что праздник пройдет на высоком уровне», — сказал Хуснуллин.