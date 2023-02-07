Минниханов: Нужно обеспечить баланс между промразвитием и сохранением комфортной среды

Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов — таковы приоритетные задачи для Татарстана, от их решения зависит устойчивое развитие республики и страны в целом. Об этом сообщил сегодня Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов на итоговом заседании коллегии Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора в Казани.

«Охрана окружающей среды — это качество жизни людей, живущих на этой земле. Мы — республика техногенная, нам внимательно надо относиться к окружающей среде и [природным] ресурсам. Мы имеем большую нефтяную промышленность, машиностроение, АПК», — констатировал он.

Говоря об итогах прошлого года, Раис РТ отметил, что в целом они у региона неплохие. В Татарстане добыто 35,7 млн тонн нефти, объемы промышленной продукции выросли на 6,6%, республика по этому показателю на четвертой позиции в стране. ВРП достиг 3,8 трлн рублей — это шестая позиция по стране.

«Наша задача — обеспечить баланс между промышленным развитием и сохранением комфортной среды для проживания людей. В республике реализуется нацпроект „Экология“, на его выполнение в прошлом году было выделено 6,8 млрд рублей», — подчеркнул Рустам Минниханов.

Для снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха в Татарстане ведется активная работа по развитию рынка газомоторного топлива. За десять лет парк газомотороной техники увеличился в 14 раз и превысил 13 тыс. единиц. В регионе реализуется проект по созданию электрозарядной инфраструктуры. Так, в прошлом году количество зарядных станций увеличилось в три раза и достигло почти 160.

Как отметил Минниханов, сегодня имеется ряд вопросов, которые требуют решения. Это такие проблемы, как обеспечение населения качественной питьевой водой, утилизация промышленных и твердых бытовых отходов, рекультивация ранее загрязненных земель. Благодаря федеральной поддержке за восемь лет в республике шесть объектов накопленного вреда ликвидированы. В 2023 году завершается рекультивация Самосыровского полигона.

В республике есть объекты, которые включены в государственный реестр накопленного вреда. По двум из них подготовлен полный пакет документов.

«Рекультивация данных объектов позволит улучшить качество жизни более 11 тысяч человек и восстановить земли на площади свыше двух гектаров», — сообщил Раис РТ.

По итогам инвентаризации в республике выявлен 21 объект негативного воздействия, четыре прошли обследования и получили оценку Росприроднадзора в прошлом году. Ряд объектов будет обследован и оценен в этом году на предмет возможности их включения в федеральный проект «Генеральная уборка» национального проекта «Экология».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Волжско-Камский Росприроднадзор определил приоритеты в работе на год. Их обозначила руководитель федерального ведомства Светлана Радионова.

Национальные проекты, в том числе и нацпроект «Экология», реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.