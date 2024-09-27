Минниханов: Несмотря на непогоду, планируется собрать 3,8 млн тонн зерна

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, в этом году в Татарстане планируется собрать 3,8 млн тонн зерна, свыше 2 млн тонн сахарной свеклы, более 1 млн тонн картофеля и овощей. Об этом сообщил Раис республики Рустам Минниханов, обращаясь с посланием Государственному Совету РТ.

«Это позволит нам полностью обеспечить население продуктами питания и поставлять значительные его объемы за пределы республики. Хочу поблагодарить тружеников села за их труд», – сказал Раис РТ.

Он также поблагодарил компании «Татнефть» и «ТАИФ» за обеспечение сельхозпроизводителей дизельным топливом по льготной цене.

«Мы системно занимаемся развитием АПК. В Татарстане, несмотря на непростую ситуацию, сохранены все меры поддержки. Так, только в этом году 1,8 млрд рублей направлено на обновление техники, около 1 млрд рублей – на повышение плодородия почв», – подчеркнул Минниханов.

Он добавил, что в Год научно-технологического развития от научных центров ожидаются конкретные результаты по селекции собственных семян. За последние пять лет создано 33 сорта сельскохозяйственных культур и подано заявок на 20 сортов местной селекции, заметил руководитель республики.

«Для формирования инновационной среды в сельском хозяйстве в этом году открыли Агробиотехнопарк в Лаишевском районе. Он должен стать центром компетенций федерального уровня по апробации передовых практик», – заключил Раис РТ.