Минниханов: Некоторые вещи в системе госуправления лучше поручать именно женщинам

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с представительницами международных женских организаций — спикерами трека «Женский взгляд» XV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum». Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Модератором беседы выступила ректор Российского университета кооперации и руководитель объединения женщин — депутатов Государственного Совета РТ «Мәрхәмәт — Милосердие» Алсу Набиева.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Есть у нас такое направление в рамках форума — женское. Возможно, кто-то недооценивает роль женщины в истории нашей цивилизации. Но мы эту важную роль понимаем и осознаем. Если бы женщины не было — и нас бы не было! Да, надо начать с этого. Роль женщины в воспитании детей, роль в семье — это знаковая роль», — подчеркнул Раиса Татарстана.

По словам Рустама Минниханова, сегодня женщина — это не только хранительница семейного очага, хотя это и есть самое главное. «Сегодня женщины имеют возможность представлять успешный бизнес, участвовать в государственном управлении, и это совершенно нормально», — сказал он и представил сидевших рядом с ним женщин (вице-премьера РТ, депутата Государственного Совета РТ, министра культуры РТ, руководителя Агентства инвестиционного развития РТ, ректора одного из вузов Казани).

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Женщины — даже более работоспособные, чем мужчины. Есть вещи в системе государственного управления, которые лучше поручить именно женщине», — продолжил руководитель республики. В качестве примера он привел деятельность вице-премьера Правительства РТ Лейлы Фазлеевой.

Говоря о треке «Женский взгляд» в рамках KazanForum, Рустам Минниханов положительно оценил подобный формат общения. «Мы должны общаться, налаживать контакты, поддерживать друг друга», — подчеркнул он, обращаясь к участницам трека.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В этом году в женском треке форума участвуют около 40 авторитетных спикеров из 17 стран мира. Видеоприветствие участникам трека направила директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова, о чем сообщал «Татар-информ».