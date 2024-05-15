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Общество 15 мая 2024 14:36

Мария Захарова поприветствовала участников трека «Женский взгляд» на KazanForum

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Мария Захарова поприветствовала участников трека «Женский взгляд» на KazanForum
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На площадке выставочного центра «Казань Экспо» с 15 по 17 мая в рамках XV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum 2024» будет работать трек «Женский взгляд». Видеоприветствие его участникам направила директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.

«Сегодня международные отношения переживают непростой период. Он влечет за собой изменения во многих сферах жизни. По вине коллективного Запада традиционные инструменты дипломатии все чаще пробуксовывают», — заявила дипломат.

Захарова подчеркнула, что именно сегодня возрастает значение консолидирующей повестки, которую продвигает в том числе женская дипломатия.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Россия исходит из возрастающей необходимости налаживания мостов сотрудничества со странами мирового большинства. Мы вместе отстаиваем свой независимый путь развития. И подтверждение тому — многочисленные международные мероприятия, которые в последнее время проходят в нашей стране», — отметила она.

Руководитель объединения «Мәрхәмәт-Милосердие» Алсу Набиева добавила, что сегодня «женская повестка» набирает обороты. «Вместе наша социальная женская повестка будет сильнее. Мы очень хотим, чтобы была возможность поделиться опытом», — сказала она.

Алсу Набиева

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Депутат Госдумы Татьяна Ларионова пожелала участникам трека «Женский взгляд» плодотворной работы. «Этот форум — прекрасная площадка, где завязываются новые связи и выстраиваются новые модели сотрудничества», — заметила парламентарий.

Татьяна Ларионова

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Председатель Совета Евразийского женского форума при Совете Федерации Галина Карелова напомнила, что уже второй год подряд в рамках KazanForum проводится трек «Женский взгляд». «В этом году он представлен обширной программой», — сообщила она.

Галина Карелова

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В рамках трека участники обсудят вопросы сохранения и популяризации традиционных семейных и нравственных ценностей, защиты материнства и детства, женского здоровья и питания, красоты и моды.

Планируется проведение семи сессий, в которых примут участие около 40 зарубежных спикеров более чем из 17 стран мира и регионов России.

Организаторами мероприятия выступают члены объединения женщин-депутатов Госсовета Татарстана «Мәрхәмәт-Милосердие».

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит в столице Татарстана с 14 по 19 мая, 15 мая началась основная программа. Всего будут организованы 125 тематических сессий по 12 различным направлениям — с подробной программой можно ознакомиться на сайте международного мероприятия. KazanForum проводится в Татарстане ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023-го событие получило федеральный статус.
Фоторепортаж: Салават Камалетдинов
#KAZANFORUM-2024 #Мария Захарова
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