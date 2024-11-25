Минниханов: Нефтегазохимический комплекс должен развиваться опережающими темпами

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Нефтегазохимический комплекс с учетом происходящего импортозамещения должен развиваться опережающими темпами. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов на заседании Совета безопасности РТ, посвященном проекту шестой программы развития нефтегазохимического комплекса республики на 2025–2029 годы. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

В заседании, которое прошло в Казанском Кремле, приняли участие Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин, Премьер-министр РТ Алексей Песошин, руководители министерств и ведомств, представители предприятий республики.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана напомнил, что в этом году завершается пятая программа развития нефтегазохимического комплекса республики. Освоено около 1 трлн рублей инвестиций.

Минниханов уточнил, что за последние пять лет в регионе удалось реализовать важные проекты, и перечислил их. В частности, на «ТАНЕКО» запустили примерно десять новых установок, в том числе комплекс получения ароматики и вторая установка замедленного коксования. «ТАИФ-НК» ввел в эксплуатацию комплекс глубокой переработки. «Нижнекамскнефтехим» начал производить бутадиенстирольный каучук и СБС-пластик, а также увеличил мощности по выпуску галобутиловых каучуков. «Казаньоргсинтез» модернизировал производства этилена и полиэтилена низкого давления, изопропилбензола, нарастили мощности по выпуску поликарбонатов. В ОЭЗ «Алабуга» заработали завод по выпуску ПАН-прекурсора и несколько производств пластмассовых изделий.

«Президентом России [Владимиром Путиным] поставлена задача увеличить выпуск продукции обрабатывающей промышленности к 2030 году на 40%, частные инвестиции в исследования и разработки — в два раза по сравнению с уровнем 2022 года. Это невозможно без участия предприятий нефтегазохимического комплекса, развития малого и среднего бизнеса», — констатировал Рустам Минниханов.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис РТ обратил внимание на то, что в последние три года вопросы развития химической промышленности стали одними из ключевых при обсуждении технологического развития страны. Завершается разработка национального проекта «Новые материалы и химия» (он объединит федеральные проекты по развитию химической промышленности, профильной науки и вопросы кадрового обеспечения).

«За 1999–2023 годы крупными и средними предприятиями нефтегазохимического комплекса освоено 2,3 трлн рублей инвестиций в основной капитал. Самое главное — доля обрабатывающего сектора в структуре продукции нефтегазохимического комплекса в 2022 году достигла 67%, а в начале 1999 года составляла 39%. Объемы добычи нефти выросли с 25,8 млн тонн до свыше 35 млн тонн. Это говорит о том, что программа очень серьезная и результаты соответствующие», — отметил Минниханов.

При этом руководитель республики подчеркнул, что с учетом спроса на химическую продукцию, резиновые и пластмассовые изделия, возникающего в результате локализации и освоения новых видов продукции, происходящих во всех секторах экономики страны, перед нефтегазохимическим комплексом стоит задача развития опережающими темпами.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Затем о задачах и приоритетных направлениях развития нефтегазохимического комплекса Татарстана на следующие пять лет рассказал генеральный директор АО «Татнефтехиминвест-холдинг» Рафинат Яруллин. Представители крупных нефтегазохимических компаний республики сообщили о планах развития производственных мощностей и реализации собственных инвестиционных программ. О научном сопровождении пятилетней программы доложил президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Рустаму Минниханову презентовали новинки нефтехимии на очередном заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга».