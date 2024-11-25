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«Тема очень перспективная»: Минниханову презентовали новинки нефтехимии
Новейшие разработки нефтяной и химической промышленности презентовали сегодня Раису Татарстана Рустаму Минниханову на очередном заседании «Татнефтехиминвест-холдинга» в Кабинете министров республики.
Первым проектом стала разработка новой экологически чистой цепочки производства искусственных волокон из целлюлозы. Докладчик отметил, что в России нет производства химически перерабатываемой целлюлозы из растений – последний такой завод закрылся более 5 лет назад.
Казанский энергетический университет презентовал мобильную водородную заправочную станцию. По словам первого проректора вуза Александра Леонтьева, для работы к ней необходимо подвести только электричество и воду. На выходе же получается чистый водород для заправки водородного транспорта под давлением 400 атмосфер.
«Водородная тема очень перспективная, особенно с учетом новых движений в науке. Наука будет продвигать эту тему вперед», – прокомментировал Минниханов.
Еще одним проектом стал научно-технический центр «Ахмадуллины», который занимается созданием новых продуктов микротоннажной химии. Причем все эти продукты не производятся в России.
Заключительными стали полимерные материалы, причем от создания самого материала, до конечного продукта любой сложности.
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