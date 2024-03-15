Раис Татарстана Рустам Минниханов приехал в IT-парк им. Б. Рамеева, чтобы лично поприветствовать участников Всемирного фестиваля молодежи, которые приехали в Казань.

«Конечно, летом у нас интереснее, но некоторым из вас и снег интересен. В Сочи снега нет! Но с собой вы его увезти не сможете, растает. Поэтому, когда соскучаетесь по снегу, welcome, приезжайте к нам», - пригласил Минниханов.

Раис Татарстана выразил надежду на то, что Казань их не разочарует. Минниханов отметил, что и республика, и Россия в целом отличаются гостеприимностью. Татарстан – это особый регион, поскольку является образцом мирного проживания всех национальностей – их более 170 проживает в регионе, рассказал гостям руководитель республики. Он заявил, что представители разных религий живут в мире и согласии не только в Татарстане, но и по всей стране.

«Важно показать, что религия и национальность – это не повод для конфликтов. Наоборот, мы должны друг друга дополнять и поддерживать», – сказал Раис РТ.

После короткого приветствия и обращения к молодежи началась сессия вопросов от участников фестиваля, которые прибыли со всего мира: Бразилия, Вьетнам, Венгрия, Швеция, Бруней, Китай и др. Так, например, к Минниханову обратился представитель из Республики Сербской (Босния и Герцеговина).

«Не секрет, что не все страны сегодня придерживаются этой [дружественной к России] позиции, но мы считаем, что ваша республика – она братская. Не просто дружеская, а братская для нашей страны и для нашей республики. Мы по всем направлениям – образованию, туризму, IT – готовы работать и будем работать. Важен и культурный обмен», – отметил руководитель региона.

Напомним, что Раис Татарстана в феврале встречался с Президентом Республики Сербской Милорадом Додиком, который приезжал в Казань на «Игры будущего».

О политической ситуации в мире Минниханов заговорил, отвечая на вопрос гостя из Венгрии.

«Венгрия – прекрасная страна. Европа тоже хорошая, но там есть руководители, которые работают не совсем в интересах своих стран», – считает Раис Татарстана.

Минниханов уверен, что на Всемирный фестиваль молодежи и в Казнь в частности приехали самые активные, успешные и трудолюбивые. Он подчеркнул, что Татарстану за честь иметь таких партнеров в ваших странах.

«Так получилось, что некоторые европейские страны сегодня не хотят общаться с Россией. Я считаю, что это огромная ошибка, потому что есть политические разногласия – они всегда должны быть, но есть общие интересы: в области экологии, в области IT, в области образования. То, что сегодня наши ученые, наша молодежь мало общается – это, конечно, вред. Нет никакой пользы ни для нашей страны, ни для вашей. Но я уверен, что времена, когда есть это напряжение между нашими странами, это все пройдет. Такие молодые люди, как вы, будут связующим звеном», – обратился Раис Татарстана к делегату из Швеции.

Участник Всемирного фестиваля молодежи из Бразилии отметил теплый прием, который оказала делегатам Казань.

«Несмотря на то, что здесь достаточно холодно, но сам город и Республика Татарстан очень тепло нас принимает, поэтому мы не мерзнем», – заявил он Минниханову.

Раис Татарстана поблагодарил всех участников встречи, выразил надежду, что им захочется вернуться в Казань, и попросил прощения, что вынужден закончить общение из-за плотного рабочего графика.

После встречи была запланирована экскурсия по КФУ, которая будет особенна актуальна желающим поступить в этот вуз, а завершится день для делегатов фестиваля гала-ужином в Старо-Татарской слободе и вечеринкой.

Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»