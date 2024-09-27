Минниханов назвал приоритетные отрасли для развития МСП в Татарстане

Важность развития малого и среднего бизнеса в Татарстане затронул сегодня Раис РТ Рустам Минниханов в своем ежегодном послании к Госсовету республики. Он заметил, что благодаря федеральной и республиканской поддержке ежегодно в этом сегменте растет количество предприятий, численность занятых, а оборот в 2023 году впервые превысил 2,5 трлн рублей.

Минниханов заметил, что для обеспечения качественного роста МСП необходимо повышать эффективность действующих мер поддержки, разрабатывать новые инструменты. Особое внимание надо уделить приоритетным отраслям: промышленности, туризму, креативным индустриям и малым технологическим компаниям.

Еще Раис республики заметил, что следует продолжать работу по расширению рынков сбыта через интернет-площадки и Республиканский маркетинговый центр, а также укреплять экспортный потенциал и взаимосвязь крупного и малого бизнеса.

«Нужно максимально использовать потенциал муниципальных промпарков, расположенных почти во всех районах нашей республики, для развития малого и среднего бизнеса, прежде всего, в обрабатывающей промышленности», — сказал выступающий.

Также Минниханов напомнил об эксперименте по установлению режима самозанятых. Задача, по его словам, обеспечить их экономическую активность и содействовать дальнейшему переходу в другую категорию бизнеса.