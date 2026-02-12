Минниханов назвал ключевые задачи «Энергопрома-2026»

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Ключевыми задачами Казанского международного электроэнергетического форума «Энергопром-2026» являются расширение международного участия, особенно стран СНГ и Азии, усиление инновационной повестки с акцентом на цифровизацию и импортонезависимость страны, развитие молодежного направления, а также повышение эффективности, в том числе за счет увеличения числа подписанных соглашений. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов на заседании оргкомитета мероприятия, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Провел заседание организационного комитета по подготовке и проведению «Энергопрома-2026» министр энергетики РФ Сергей Цивилев – в режиме видео-конференц-связи. Открывая мероприятие, он напомнил, что форум пройдет с 1 по 3 апреля в Казани.

Приветствуя участников оргкомитета, Рустам Минниханов констатировал, что за годы работы «Энергопром» стал авторитетной площадкой, которая объединяет представителей энергетического сообщества, промышленности и науки, органов государственной власти. По его словам, форум подтвердил свою востребованность и устойчивый интерес со стороны профессионального сообщества, российских и зарубежных компаний.

Он также поблагодарил Сергея Цивилева и Министерство энергетики РФ за поддержку в организации и проведении события. Благодаря этому форум вышел на новый уровень и теперь является событием федерального масштаба», пояснил Раис РТ.

«Развитие энергетики, в том числе и энергомашиностроения, – приоритетные направления развития нашей страны. В текущих условиях важно формировать устойчивые решения, которые будут обеспечивать надежность энергосистемы, модернизацию инфраструктуры, внедрение отечественных технологий и подготовку студентов профильных специальностей», – подчеркнул он.

Минниханов также заметил, что Татарстан располагает достаточным опытом и необходимой инфраструктурой для проведения событий такого уровня. «Нами будут приняты все меры по обеспечению безопасности. Также будет обеспечено широкое информационное сопровождение форума. Уверен, что совместная работа позволит нам провести „Энергопром-2026“ на высоком уровне и внести весомый вклад в развитие энергетического сектора России», – добавил он.

С основным докладом о ходе подготовки к форуму выступил вице-премьер РТ – министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко.