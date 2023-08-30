Минниханов назвал Казахстан одним из ведущих зарубежных партнеров Татарстана

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Товарооборот Татарстана и Казахстана в 2022 году составил 758 млн долларов, динамика первых трех месяцев 2023-го показывает уверенный рост — на 45%. Об этом Раис РТ Рустам Минниханов сказал на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Казахстана в России Дауреном Абаевым, передает пресс-служба руководителя республики.

«У наших стран особые отношения стратегического партнерства. В непростых условиях быстроменяющегося современного мира необходимо искать новые точки экономического роста, — сказал Минниханов. — Сегодня Казахстан — один из ведущих зарубежных партнеров Татарстана. За прошлый год наш товарооборот составил 758 млн долларов».

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Пользуясь случаем, Раис РТ передал слова поздравления в адрес руководства и жителей дружеской республики с Днем Конституции Казахстана, который отмечается сегодня, 30 августа.

Даурен Абаев также передал приветствие от имени Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, в котором говорится о том, что Татарстан — один из регионов-лидеров России, обладающий мощным социально-экономическим потенциалом и уникальным культурно-историческим наследием.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Благодаря совместным усилиям, добрым традициям дружбы и взаимной поддержки сотрудничество между Казахстаном и Татарстаном будет и впредь динамично развиваться на благо наших народов», — сказано было в поздравительной телеграмме по случаю Дня республики.