Татарстан предложит включить в число федеральных системообразующих предприятий 7 компаний

Семь предприятий Татарстана могут пополнить федеральный перечень системообразующих предприятий, заявил первый заместитель министра экономики Республики Татарстан Рустем Сибгатуллин на совещании в Доме Правительства Татарстана с участием Президента республики Рустамом Миннихановым.

«В настоящее время в него [в перечень] входят 49 организаций республики, которые формируют треть экономики республики. На них работают около 140 тыс. человек. Очередная правительственная комиссия проводится сегодня. Планируется для включения 7 новых организаций республики», – сказал Сибгатуллин.

Он отметил, что для минимизации рисков и обеспечения бесперебойности работы предприятиям необходимо максимально использовать федеральные меры поддержки.

Сибгатуллин напомнил, что претендовать на них могут крупные предприятия, включенные в перечень системообразующи организаций России.