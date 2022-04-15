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Ру Тат
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Экономика
15 апреля 2022  18:04
Эльвира Зайнулина

Татарстан предложит включить в число федеральных системообразующих предприятий 7 компаний

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Семь предприятий Татарстана могут пополнить федеральный перечень системообразующих предприятий, заявил первый заместитель министра экономики Республики Татарстан Рустем Сибгатуллин на совещании в Доме Правительства Татарстана с участием Президента республики Рустамом Миннихановым. 

«В настоящее время в него [в перечень] входят 49 организаций республики, которые формируют треть экономики республики. На них работают около 140 тыс. человек. Очередная правительственная комиссия проводится сегодня. Планируется для включения 7 новых организаций республики», – сказал Сибгатуллин.

Он отметил, что для минимизации рисков и обеспечения бесперебойности работы предприятиям необходимо максимально использовать федеральные меры поддержки.

Сибгатуллин напомнил, что претендовать на них могут крупные предприятия, включенные в перечень системообразующи организаций России.

 

#системообразующие предприятия #господдержка
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