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Минниханов назвал главные направления развития туризма в Татарстане
В Татарстане ежегодно благоустраиваются более 4 тыс. объектов. Среди них и туристические объекты. Уже завершены работы в Камском Устье и на Голубых озерах, запущен проект «Волжская тропа», а также в разных районах открылись множество глэмпингов. Теперь пора перейти к следующему этапу развития отрасли. Об этом в своем обращении к Госсовету РТ сообщил Раис республики Рустам Минниханов.
«Следующий важный этап – создание комфортных условий для автопутешествий – автокемпинги, зеленые стоянки и сервисные зоны, а также зоны отдыха у воды. Повсеместно, в больших городах и маленьких сёлах, должны появиться благоустроенные пляжи с организованными зонами для купания», - подчеркнул Минниханов.
Он напомнил, что в этом году в Казани открылся самый большой в России детский парк «Елмай», а также на берегу озера Кабан появится общественное пространство для отдыха горожан и гостей столицы.
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