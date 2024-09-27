Минниханов назвал главные направления развития туризма в Татарстане

В Татарстане ежегодно благоустраиваются более 4 тыс. объектов. Среди них и туристические объекты. Уже завершены работы в Камском Устье и на Голубых озерах, запущен проект «Волжская тропа», а также в разных районах открылись множество глэмпингов. Теперь пора перейти к следующему этапу развития отрасли. Об этом в своем обращении к Госсовету РТ сообщил Раис республики Рустам Минниханов.

«Следующий важный этап – создание комфортных условий для автопутешествий – автокемпинги, зеленые стоянки и сервисные зоны, а также зоны отдыха у воды. Повсеместно, в больших городах и маленьких сёлах, должны появиться благоустроенные пляжи с организованными зонами для купания», - подчеркнул Минниханов.

Он напомнил, что в этом году в Казани открылся самый большой в России детский парк «Елмай», а также на берегу озера Кабан появится общественное пространство для отдыха горожан и гостей столицы.