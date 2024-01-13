Минниханов назвал главной задачей аграриев подготовку техники к полевым работам

Главной задачей сельхозпредприятий Татарстана на данный момент является подготовка техники к предстоящим полевым работам. Об этом заявил Раис РТ Рустам Минниханов на традиционном республиканском совещании.

В своем докладе вице-премьер — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров отметил, что в минувшим 2023 году аграрии продолжили обновлять парк техники, приобретя 2988 различных машин за 12,9 млрд рублей.

При этом в текущем году агрофирмам предстоит привести в порядок 9,2 тыс. тракторов, 2,6 тыс. зерноуборочных комбайнов, около 1000 кормоуборочных комбайнов и самоходных жаток, более 5 тыс. сеялок и примерно столько же почвообрабатывающих агрегатов, пояснил докладчик.

Для восстановления всей необходимой сельхозтехники потребуется 5,6 млрд рублей: 3 млрд рублей — на подготовку техники к весенне-полевым работам и 2,6 млрд — к уборочной кампании. Сельхозфирмы уже приобрели запчасти на 2,2 млрд рублей — 40% от требуемого.

К 1 апреля трактора, посевная и почвообрабатывающая техника должны быть отремонтированы, заверил Марат Зяббаров.

«Сейчас главная задача — подготовка техники. Реально — надо очень внимательно к этому отнестись», — подчеркнул, выслушав доклад профильного министра, Рустам Минниханов.

«Все эти вопросы <…> очень важны. Все эти вопросы, они очень системны. Заранее [следует оценивать] качество семенного материала, сроки выполнения работ», — добавил Раис Татарстана, порекомендовав также хозяйствам использовать жидкие удобрения вместо твердых.