Минниханов порекомендовал хозяйствам использовать жидкие удобрения вместо твердых

Фото: © Владимир Васильев/«Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов на совещании со всеми районами порекомендовал руководителям хозяйств обратить внимание на жидкие комплексные удобрения. О более высокой эффективности такого типа веществ во время своего доклада отметил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

По его словам, усвоение растениями питательных веществ, вносимых в жидком виде, особенно труднодоступного фосфора и калия, достигает 80%, тогда как при внесении веществ в твердом виде усваивается только около 20%. В результате килограмм действующего вещества в растворенном виде обходится в два раза дешевле за счет большего усвоения.

«Слайд [презентации] показал, насколько жидкие удобрения эффективнее, чем внесение [питательных веществ] в сухом виде. Сразу видно по корневой системе, по растительной части. Вроде бы то же количество, но усвояемость совершенно другая», — отметил руководитель республики.

Он подчеркнул, что все эти вопросы необходимо решать системно.