Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минниханов назвал экологическое оздоровление Голубых озер приоритетной задачей
Экологическое оздоровление Голубых озер является приоритетной задачей. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов на выездном совещании по дальнейшему развитию этой территории, сообщает пресс-служба руководителя республики.
О планах по дальнейшему благоустройству территории у Голубых озер рассказала руководитель департамента «Дирекция по развитию природных территорий» Фонда «Институт развития городов РТ» Оксана Саргина.
В том числе здесь предполагается создать эковорота с туристическими сервисами и ограничить проезд автомобилей на территорию кластера. Для машин организуют отдельные парковочные зоны. Помимо пешеходных дорожек тут должны появиться модульные павильоны с инфоцентрами и прокатом, лекторий, визит-центры, точки общепита. Вдоль прогулочной зоны планируется установить информационные и навигационные стенды, а также смотровые площадки.
Важным вопросом докладчица назвала экореабилитацию озер. Небольшую площадь посещают 120 тыс. туристов в год. Высокая антропогенная нагрузка привела к ухудшению состояния экосистемы и загрязнению природной территории. В водоемах собираются провести биотехнические мероприятия для восстановления уникальной флоры и фауны.
«Голубые озера — уникальное природное богатство, наше достояние. Но если не действовать сейчас — мы рискуем потерять эти озера. Следует организовать все необходимые восстановительные мероприятия», — отреагировал на доклад Рустам Минниханов.
Кроме того, на совещании обсудили вопросы управления и контроля территорий озер. Встреча была организована у Большого Голубого озера.
Подробнее о преображении Голубых озер можно прочитать в материале «Татар-информа» Пикник-зона и лесотерапия в компании Фукса: как обновили Голубые озера в Казани.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»