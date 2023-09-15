Минниханов назвал экологическое оздоровление Голубых озер приоритетной задачей

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Экологическое оздоровление Голубых озер является приоритетной задачей. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов на выездном совещании по дальнейшему развитию этой территории, сообщает пресс-служба руководителя республики.

О планах по дальнейшему благоустройству территории у Голубых озер рассказала руководитель департамента «Дирекция по развитию природных территорий» Фонда «Институт развития городов РТ» Оксана Саргина.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В том числе здесь предполагается создать эковорота с туристическими сервисами и ограничить проезд автомобилей на территорию кластера. Для машин организуют отдельные парковочные зоны. Помимо пешеходных дорожек тут должны появиться модульные павильоны с инфоцентрами и прокатом, лекторий, визит-центры, точки общепита. Вдоль прогулочной зоны планируется установить информационные и навигационные стенды, а также смотровые площадки.

Важным вопросом докладчица назвала экореабилитацию озер. Небольшую площадь посещают 120 тыс. туристов в год. Высокая антропогенная нагрузка привела к ухудшению состояния экосистемы и загрязнению природной территории. В водоемах собираются провести биотехнические мероприятия для восстановления уникальной флоры и фауны.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Голубые озера — уникальное природное богатство, наше достояние. Но если не действовать сейчас — мы рискуем потерять эти озера. Следует организовать все необходимые восстановительные мероприятия», — отреагировал на доклад Рустам Минниханов.

Кроме того, на совещании обсудили вопросы управления и контроля территорий озер. Встреча была организована у Большого Голубого озера.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Подробнее о преображении Голубых озер можно прочитать в материале «Татар-информа» Пикник-зона и лесотерапия в компании Фукса: как обновили Голубые озера в Казани.