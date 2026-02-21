Минниханов назвал Бугульминский район одним из промышленных центров Татарстана

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Бугульминский район остается одним из промышленных центров Татарстана. Об этом заявил Раис республики Рустам Минниханов на заседании Совета района, где подвели итоги социально-экономического развития за 2025 год и обозначили задачи на 2026-й. Встреча прошла во Дворце молодежи, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Перед заседанием Минниханов проводил большегрузы с гуманитарной помощью в подшефные территории. Затем он осмотрел выставку, посвященную достижениям Бугульмы и планам к 250-летию города.

С отчетом выступил глава района Дамир Фаттахов. Он отметил, что приоритетом остается поддержка участников СВО и их семей. За прошлый год из района в зону спецоперации отправили 265 тонн гуманитарной помощи. В Бугульме готовят к открытию федеральный реабилитационный центр для участников и ветеранов СВО, его планируют ввести в 2027 году.

В 2025 году завершен первый этап капитального ремонта Центральной районной больницы. Полностью обновить ее рассчитывают за два года. Из бюджета республики на эти цели выделено 940 млн рублей. При этом кадровый вопрос остается острым: в ЦРБ работают 146 врачей и 813 специалистов среднего звена, укомплектованность – около 47%. Ведется работа по привлечению медиков, в том числе с решением жилищных вопросов.

За последние годы в Бугульме появилась развитая спортивная инфраструктура: ледовый дворец, два бассейна, дворец единоборств, многофункциональные центры, лыжная база и стадион «Энергетик». Сейчас почти 68% жителей района регулярно занимаются спортом.

По качеству школьного образования район занимает третье место в Татарстане – после Казани и Набережных Челнов. В двух школах началось строительство дополнительных корпусов, благодаря чему дети смогут учиться в одну смену. Также формируется план развития очного филиала КНИТУ-КХТИ.

Коммунальная инфраструктура остается изношенной: сети водоснабжения изношены на 69%, водоотведения – на 70%, тепловые – на 60%. В рамках республиканской программы модернизации реконструирована ВНС «Западная» и построено почти 10 км новых сетей. Это позволило восстановить стабильное водоснабжение, повысить подачу до 3000 кубометров в сутки и снизить риск аварий. Работы продолжатся в 2026 году.

За пять лет по программе капремонта многоквартирных домов район получил 1,3 млрд рублей, обновлено 140 домов, из них 36 – в прошлом году. В 2026 году на ремонт 21 дома выделено 321 млн рублей.

По программе «Наш двор» благоустроены 234 двора, включая 44 в сельских поселениях. На это направлено 2,71 млрд рублей. В прошлом году обновили 36 дворов, в 2026-м планируют привести в порядок еще 19 на сумму почти 150 млн рублей.

За 10 лет благоустроено 18 общественных пространств общей площадью 31,5 га, среди них – набережная городского водоема и парк на Сокольской горе. С этого года их обслуживанием займется Дирекция парков и скверов Бугульмы.

В 2025 году район получил 1,05 млрд рублей на ремонт муниципальных дорог и 298 млн – на региональные. Отремонтировано 53 км дорог, в том числе 36 км – в сельских поселениях и частном секторе.

В аграрном секторе заняты около 1,5 тыс. человек. Работают как семейные хозяйства, так и крупные компании – «Эконива», «Август Агро», «Самарский бройлер». Инвестиции в сельское хозяйство в прошлом году составили 4,2 млрд рублей. Индекс производства вырос на 20%, объем продукции достиг почти 6,4 млрд рублей.

Количество субъектов малого и среднего бизнеса увеличилось более чем на 6% – это 166 новых предприятий. Однако доля МСП в экономике района составляет 12%, что связано с исторической ориентацией занятости на крупные предприятия.

Среди перспективных проектов – туристско-рекреационная зона «Карабашское море» между Бугульмой, Альметьевском и Лениногорском. Водоем протяженностью почти 9 км с береговой линией 24 км и лесными массивами рассматривается как точка роста. Подготовлено 38 инвестиционных лотов, общий потенциал частных вложений – 7,2 млрд рублей. Проект позволит создать почти 1,9 тыс. мест размещения и новые рабочие места.

Минниханов подчеркнул, что поддержка военнослужащих и их семей остается главной задачей, и поблагодарил жителей и бизнес за участие в формировании гуманитарных грузов.

Он отметил, что район внес значительный вклад в экономику республики: объем ВТП составил 92,6 млрд рублей, объем отгрузки – 26,3 млрд. При этом индекс промышленного производства равен 60%, и необходимо работать над оздоровлением экономики предприятий.

В 2025 году построено и капитально отремонтировано более 90 объектов. Минниханов назвал самообложение граждан эффективным инструментом решения местных вопросов: на каждый рубль жителей республика добавляет четыре.

Он также заявил, что развитие МСП должно находиться в ежедневной повестке – требуется развивать промпарки и вовлекать в предпринимательство ветеранов СВО.

В молочном животноводстве район добился заметных результатов: ежедневно производится более 130 тонн молока, район занимает второе место по надою на корову и 11-е – по валовому производству. Минниханов поблагодарил сельских тружеников за работу и призвал активнее развивать малые формы хозяйствования.

За год от жителей поступило около 3 тыс. обращений по вопросам ЖКХ – в полтора раза больше, чем ранее. Основная проблема – износ сетей. Раис напомнил о масштабной республиканской программе модернизации коммунальной инфраструктуры с финансированием 12,6 млрд рублей и отметил, что помимо бюджетных средств необходимо реализовывать инвестиционные программы поставщиков энергоресурсов.

Много обращений касалось работы общественного транспорта. В 2024 году город получил 14 новых автобусов, однако половина из них не выходит на рейсы из-за технических неисправностей. Минниханов поручил заняться оздоровлением транспортной системы.

Отдельно он затронул демографическую ситуацию: естественная убыль населения в районе составила 687 человек. Эта проблема характерна для всей республики, и требуются системные решения. При этом он отметил положительные примеры поддержки сотрудников с детьми на предприятиях и предложил поощрять такой опыт.

Минниханов подтвердил лидерство Бугульмы по качеству общего образования и поддержал открытие очного филиала КНИТУ-КХТИ. Он напомнил, что школы вместе с семьей отвечают за формирование ценностей подростков, поручил усилить профилактику правонарушений и разъяснительную работу о мерах ответственности.

Также Раис призвал уделить внимание безопасности дорожного движения, кадровому обеспечению медицины и безопасной эксплуатации жилого фонда, включая своевременную очистку крыш от снега и наледи.

В завершение он вручил государственные награды. Орденом Мужества посмертно награжден рядовой Дмитрий Самоделов, награду получила его мать. Медаль «За доблестный труд» вручена директору сельхозпредприятия имени Мусы Джалиля Харису Ахметгараеву, медаль «Ана даны – Материнская слава» – матери девяти детей Елене Конычевой.