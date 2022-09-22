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Ру Тат
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Официальная хроника
22 сентября 2022  16:45

Минниханов назначил нового руководителя Департамента по вопросам внутренней политики

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Руслан Мухарлямов стал новым заместителем руководителя Администрации Президента РТ – руководителем Департамента Президента РТ по вопросам внутренней политики. Соответствующий указ подписал Президент республики Рустам Минниханов.

«Назначить Мухарлямова Руслана Робертовича заместителем руководителя Администрации Преиздента РТ – руководителем Департамента Президента РТ по вопросам внутренней политики, освободив его от ранее занимаемой должности», – говорится в указе.

Напомним, сегодня стало известно, что возглавлявший ранее департамент Александр Терентьев назначен новым сенатором от исполнительной власти Татарстана.

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