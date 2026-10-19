Минниханов назначил Лапина вице-премьером Татарстана

Заместитель Председателя Правительства РТ, Герой России

Родился 1 января 1964 г. в Казани.

В 1988 г. окончил Казанское высшее танковое командное училище, в 1997 г. – Военную академию бронетанковых войск им. Малиновского, в 2009 г. – Военную академию Генерального штаба ВС РФ.

В 1982 году был призван в ряды Советской армии, проходил срочную службу в войсках противовоздушной обороны Среднеазиатского военного округа. После окончания танкового командного училища служил в частях 26-го армейского корпуса, был командиром танкового взвода, танковой роты, батальона. Позднее занимал различные должности в Ленинградском военном округе и на Северном флоте.

После окончания бронетанковой академии был направлен в 58-ю общевойсковую армию Северо-Кавказского военного округа, где служил командиром отдельного танкового батальона. С 1999 года – начальник штаба, затем командир отдельного 429-го мотострелкового полка 19-й мотострелковой дивизии.

В начале 2000-х гг. служил начальником штаба 20-й гвардейской мотострелковой дивизии.

В 2003-2006 гг. командовал 205-й отдельной мотострелковой бригадой, в 2006-2007 годах – 20-й гвардейской мотострелковой дивизией.

С 2009 года занимал должность заместителя командующего 58-й армией.

2 апреля 2012 года был назначен командующим 20-й гвардейской общевойсковой армией Западного военного округа.

В 2014 году был назначен на должность начальника штаба – первого заместителя командующего войсками Восточного военного округа генерал-полковника Сергея Суровикина.

С сентября по ноябрь 2017 был начальником Общевойсковой академии ВС РФ.

С ноября 2017 по ноябрь 2022 г. являлся командующим войсками Центрального военного округа (ЦВО).

С октября 2018 по январь 2019 г. являлся командующим группировкой войск РФ в Сирийской Арабской Республике.

В ходе Специальной военной операции ВС РФ на Украине командовал группировками войск «Центр» и «Север».

В январе 2023 г. был назначен начальником Главного штаба Сухопутных войск ВС РФ.

С марта 2024 по сентябрь 2025 гг. – командующий Ленинградского военного округа.

В сентябре 2025 г. уволен с военной службы.

В октябре 2026 г. назначен заместителем Председателя Правительства Республики Татарстан.

Награжден орденом орденом Святого Георгия IV степени, «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, орденом Александра Невского, орденом «За военные заслуги», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и др. медалями.

Герой Российской Федерации (2022).