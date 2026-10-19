Госсовет РТ согласовал кандидатуру Александра Лапина на должность вице-премьера

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Государственный Совет Татарстана поддержал кандидатуру Героя России Александра Лапина для назначения на должность заместителя Премьер-министра республики. Решение было принято сегодня на 25-м заседании Госсовета РТ седьмого созыва.

«Вношу на согласование Государственного Совета РТ кандидатуру Лапина Александра Павловича на должность заместителя Премьер-министра РТ. Александр Павлович имеет высшее военное образование, звание генерал-полковника, удостоен звания Героя России», – сказал Премьер-министр РТ Алексей Песошин, представляя его кандидатуру.

Он отметил, что Лапин окончил Казанское танковое командное училище, затем Военную академию бронетанковых войск и Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил РФ.

«Прошел путь от командира танкового взвода до командующего войсками Центрального, а позже Ленинградского военных округов, занимал должность начальника Главного штаба Сухопутных войск РФ. Опыт, полученный Александром Павловичем в ходе службы на различных должностях, позволит эффективно решать задачи, поставленные Раисом РТ Рустамом Миннихановым, в том числе в части поддержки участников специальной военной операции и взаимодействия с Ассоциацией ветеранов СВО, Фондом «Защитники Отечества» и федеральными органами власти», – подчеркнул Песошин.

По его словам, как уроженец Татарстана, Лапин хорошо знает специфику республики и пользуется заслуженным авторитетом среди военнослужащих и ветеранского сообщества.

Ранее Рустам Минниханов своим указом назначил Александра Лапина исполняющим обязанности заместителя Премьер-министра республики.