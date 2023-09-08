Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минниханов: Навсегда сохраню огромное уважение к работникам финансовых органов
Финансовые органы Татарстана обеспечивают стабильность республики, эффективно взаимодействуют с федеральным центром и в целом играют важнейшую роль в жизни РТ. Об этом на мероприятии, посвященном Дню финансиста и прошедшем в БКЦ им.Сайдашева, заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов.
Он напомнил, что не понаслышке знает, как развивалась финансовая система Татарстана — в 1996–1998 годах он возглавлял Минфин республики.
«Для меня это были очень интересные годы, я видел, как развивалась эта система, — вспомнил он. — Конечно, наша совместная работа пришлась на достаточно сложный экономический период, но мы вместе находили пути решения. Главное — здесь работают настоящие патриоты и профессионалы своего дела. Я искренне благодарен всем коллегам, с которыми мне посчастливилось поработать».
Он подчеркнул, что всегда будет относиться с большим уважением к работникам финансовых органов. «У нас прекрасные кадры. Мы очень эффективно взаимодействуем с федеральными коллегами. Всё работает как единое целое», — заметил руководитель РТ.
Затем Рустам Минниханов вручил сотрудникам ведомства различные государственные награды.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»