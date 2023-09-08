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Руc Тат
Политика 8 сентября 2023 20:14

Минниханов: Навсегда сохраню огромное уважение к работникам финансовых органов

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Минниханов: Навсегда сохраню огромное уважение к работникам финансовых органов
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Финансовые органы Татарстана обеспечивают стабильность республики, эффективно взаимодействуют с федеральным центром и в целом играют важнейшую роль в жизни РТ. Об этом на мероприятии, посвященном Дню финансиста и прошедшем в БКЦ им.Сайдашева, заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Он напомнил, что не понаслышке знает, как развивалась финансовая система Татарстана — в 1996–1998 годах он возглавлял Минфин республики.

«Для меня это были очень интересные годы, я видел, как развивалась эта система, — вспомнил он. — Конечно, наша совместная работа пришлась на достаточно сложный экономический период, но мы вместе находили пути решения. Главное — здесь работают настоящие патриоты и профессионалы своего дела. Я искренне благодарен всем коллегам, с которыми мне посчастливилось поработать».

Он подчеркнул, что всегда будет относиться с большим уважением к работникам финансовых органов. «У нас прекрасные кадры. Мы очень эффективно взаимодействуем с федеральными коллегами. Всё работает как единое целое», — заметил руководитель РТ.

Затем Рустам Минниханов вручил сотрудникам ведомства различные государственные награды.

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#Рустам Минниханов #день финансиста
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