Скончался Президент Объединенных Арабских Эмиратов

Президент Объединенных Арабских Эмиратов и эмир Абу-Даби шейх Халифа бен Зейд аль-Нахайян скончался на 73-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщает государственное агентство WAM.

«Министерство по делам Президента выражает соболезнования народу ОАЭ, арабской и исламской нации и всему миру в связи с кончиной его высочества Президента ОАЭ шейха Халифы бен Зейда аль-Нахайяна», — цитирует сообщение эмиратского агентства РИА Новости.

Халифа бен Зейд аль-Нахайян был старшим сыном основателя Объединенных Арабских Эмиратов Зейда аль-Нахайяна и возглавлял Абу-Даби ОАЭ с 2004 года.

В последние годы из-за болезни Халифа бен Зейд почти не занимался делами государства, поручив наследному принцу столичного эмирата Абу-Даби Мухаммеду бен Зейду управлять страной.