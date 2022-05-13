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Политика
13 мая 2022  14:10

Скончался Президент Объединенных Арабских Эмиратов

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Президент Объединенных Арабских Эмиратов и эмир Абу-Даби шейх Халифа бен Зейд аль-Нахайян скончался на 73-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщает государственное агентство WAM.

«Министерство по делам Президента выражает соболезнования народу ОАЭ, арабской и исламской нации и всему миру в связи с кончиной его высочества Президента ОАЭ шейха Халифы бен Зейда аль-Нахайяна», — цитирует сообщение эмиратского агентства РИА Новости.

Халифа бен Зейд аль-Нахайян был старшим сыном основателя Объединенных Арабских Эмиратов Зейда аль-Нахайяна и возглавлял Абу-Даби ОАЭ с 2004 года. 

В последние годы из-за болезни Халифа бен Зейд почти не занимался делами государства, поручив наследному принцу столичного эмирата Абу-Даби Мухаммеду бен Зейду управлять страной.

#ОАЭ
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