Минниханов направил губернатору Краснодарского края соболезнования из-за трагедии в Ейске

Президент Татарстана Рустам Минниханов направил телеграмму с соболезнованиями губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву из-за крушения самолета на жилой квартал в Ейске.

«В Татарстане потрясены известием о гибели людей в результате крушения военного самолета в Ейске. Особенно горько осознавать, что среди жертв трагедии есть дети. От имени татарстанцев и от себя лично выражаю глубокие соболезнования тем, кто потерял в огне самых дорогих и близких людей. Просим также передать слова поддержки и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в этой трагедии», – говорится в телеграмме.

Напомним, накануне вечером в Ейске на жилой дом рухнул военный самолет Су-34. Крушение произошло из-за возгорания одного из двигателей во время взлета. Сегодня утром стало известно, что в трагедии погибли 13 человек, еще 19 пострадавших находятся в больнице.