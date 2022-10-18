В результате падения самолета на жилой квартал в Ейске погибли 13 человек

13 человек, в том числе трое детей, стали жертвами крушения военного самолета Су-34 на жилой квартал в Ейске, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось о трех погибших. После разбора завалов дома, на который рухнул самолет, были обнаружены тела еще 10 человек. Еще 19 пострадавших находятся в больнице.

Во время спасательной операции удалось спасти 68 человек.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что накануне вечером в Ейске на жилой дом рухнул военный самолет Су-34. Крушение произошло из-за возгорания одного из двигателей во время взлета. Момент падения воздушного судна попал на видео.