Минниханов напомнил татарстанцам о бесплатной газификации садовых участков

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: t.me/rustamminnikhanov/

Раис Татарстана Рустам Минниханов на странице в социальной сети «ВКонтакте» и в своем Telegram-канале напомнил жителям республики о возможности бесплатно газифицировать свои садовые дома.

Фото: t.me/rustamminnikhanov/

«По поручению Президента России [Владимира Путина] во всех регионах идет догазификация. В республике такая возможность есть у хозяев 16,5 тыс. домовладений. Чтобы бесплатно провести газ до границы участка, можно подать заявление на „Госуслугах“ или в МФЦ», — отметил Раис РТ.

«Газ белән тәэмин итү челтәрләренә кушылмаган йорт хуҗалыклары — дәүләт биргән мөмкинлектән файдаланып калыгыз! (в переводе с татарского — „Домохозяйства, не подключенные к сетям газоснабжения, — воспользуйтесь той возможностью, которую дает государство!“)» — призвал Рустам Минниханов.

Фото: t.me/rustamminnikhanov/

Ранее об условиях бесплатной догазификации садовых участков жителям Татарстана рассказало Управление Росреестра по РТ.