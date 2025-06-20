Минниханов напомнил о памятных мероприятиях по случаю Дня памяти и скорби

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов на республиканском совещании напомнил, что 22 июня в России будет отмечаться День памяти и скорби. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

«Это трагическая дата, которая напоминает нам, наследникам поколения победителей, о цене свободы и мира. В городах и районах республики пройдут памятные мероприятия», – заметил Раис РТ.

Отдельно Минниханов упомянул Всероссийский фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн-2025» в честь Героя Советского Союза Петра Михайловича Гаврилова, который пройдет 21 и 22 июня в деревне Альвидино Пестречинского района Татарстана.

2025-й в России по решению Президента РФ Владимира Путина объявлен Годом защитника Отечества.