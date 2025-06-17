От Бреста до Кенигсберга: деревня Альвидино готовится принять фестиваль «Элбэдэн-2025»

В деревне Альвидино Пестречинского района Татарстана 21-22 июня состоится VII Всероссийский фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн–2025». Проведение фестиваля именно здесь символично – Альвидино является родиной Героя Советского Союза, легендарного защитника Брестской крепости Петра Михайловича Гаврилова.

В этом году фестиваль приурочен сразу к нескольким значимым событиям: 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, Году защитника Отечества и 125-летию со дня рождения Петра Гаврилова.

«Брестская крепость для нас – символ несокрушимости духа советского солдата. А имя Петра Гаврилова навсегда вписано в историю нашей страны. Мы гордимся, что в Татарстане рождаются такие Герои», – отметил Руководитель Администрации Раиса Республики Татарстан, председатель регионального отделения РВИО Асгат Сафаров.

Центральными событиями фестиваля станут три масштабные реконструкции исторических сражений:

«Я – Крепость, веду бой» (эпизоды обороны Брестской крепости, 1941 год);

«Вторжение» (восстановление начала Великой Отечественной войны);

«У стен Кенигсберга» (бои весны 1945 года).

В мероприятии примут участие реконструкторы со всей России и из-за рубежа. Особое внимание будет уделено достоверной передаче атмосферы военного времени – от формы и снаряжения до образцов техники и быта солдат.

Гостям фестиваля также предложат выставки, посвященные современным героям, в том числе уроженцу Пестречинского района, Герою России Ивану Додосову. Посетители смогут побывать на мастер-классах, пострелять в тире с историческим оружием, поучаствовать в молодежных арт-пространствах, а также узнать больше о полевой медицине военных лет – экспозицию подготовит Александр Поволоцкий. Клуб «Ретромобиль» продемонстрирует технику военного времени.

Музыкальной частью программы станет концерт Народного артиста России Олега Газманова.

Фестиваль организован при поддержке Правительства Республики Татарстан, Российского военно-исторического общества, благотворительного фонда «Татнефть», а также движения «Движение первых». В числе партнеров – Минмолодежи РТ, Казанское танковое командное училище, АО «Татмедиа» и другие.

Организаторами выступают исполком Пестречинского района, общественная организация «Пестречинское землячество РТ» и военно-исторический клуб «Витязь» (г. Казань).

«Элбэдэн» уже получил признание в профессиональном сообществе: фестиваль стал лауреатом Национальной премии «Russian Event Awards» в номинации «Лучшее историческое событие».

9 мая в России отметили 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Также по решению Президента РФ Владимира Путина 2025-й объявлен Годом защитника Отечества. В своем поздравлении с 80-летием Победы Раис Татарстана Рустам Минниханов отметил, что с каждым годом потомки победителей продолжают сохранять верность памяти о войне.