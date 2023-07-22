Минниханов напомнил о необходимости увековечивания памяти погибших бойцов

Фото: tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов на традиционном республиканском совещании поручил главам муниципалитетов региона взять на контроль увековечивание памяти погибших участников специальной военной операции.

«Поручаю главам районов, городов взять на особый контроль увековечивание памяти всех без исключения погибших соотечественников. Подрастающее поколение должно знать и помнить тех, кто отдал свою жизнь, защищая нашу страну», — подчеркнул руководитель республики.

Минниханов отметил, что в 2022 году «почти тысяча патриотов нашей республики» отправились служить в именные батальоны «Алга» и «Тимер», а еще «более десяти тысяч» были призваны в Вооруженные силы в рамках частичной мобилизации.

«Более 200 <…> татарстанцев из различных подразделений посмертно награждены орденом Мужества. И, конечно же, четверо уроженцев нашей республики стали Героями России. Мы должны всегда помнить о тех наших коллегах, которые отдали свои жизни во благо нашей Отчизны», — подытожил он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Рустам Минниханов поручил усилить контроль за организацией поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.