Минниханов поручил усилить контроль за поддержкой участников спецоперации

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Раис Татарстана Рустам Минниханов на традиционном республиканском совещании поручил усилить контроль за организацией поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.

«Сегодня одним из приоритетных направлений нашей работы является поддержка участников СВО и членов их семей. По графику воинских частей бойцы организованными группами прибывают в краткосрочные отпуска. Главам районов и городов необходимо своевременно реагировать на просьбы военнослужащих и решать их в оперативном порядке до убытия <…> на место службы. Также организовывать с участием военнослужащих встречи и публичные мероприятия», — заметил руководитель республики.

«Очень важно предоставление работодателем отпусков для близких родственников, чтобы у семей было время побыть рядом. <…> Эта тема очень важна, чтобы никаких задержек [не было] <…>. Вопросы, связанные с обеспечением детей участников СВО местами в [детских] садиках, школах, должны решаться в первоочередном порядке», — напомнил Минниханов.

«Особое внимание прошу обратить на участников СВО, которые проходят лечение, реабилитацию, комиссованных, а также инвалидов боевых действий. Главам муниципальных образований, руководителям профильных министерств и ведомств, республиканского филиала государственного фонда „Защитники Отечества“ следует лично контролировать организацию медицинского и социального обслуживания участников СВО на местах <…>», — дал поручение Раис РТ.

«В интернете по протезам были вопросы. Конечно, эти вопросы надо решать, это очень важно», — подчеркнул в связи с этим Рустам Минниханов.