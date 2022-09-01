Минниханов — Наилю Маганову: Потрясен внезапной гибелью вашего брата

Равиль Маганов был признанным профессионалом нефтяной отрасли России, крупным специалистом, руководителем, который, однако, никогда не забывал о родной республике. Об этом говорится в телеграмме Президента РТ Рустама Минниханова, адресованной брату погибшего — гендиректору «Татнефти» Наилю Маганову.

«Потрясен известием о внезапной гибели вашего брата Равиля Ульфатовича Маганова. Его уход — огромная невосполнимая утрата для вас, для всей вашей семьи, тяжелая потеря для Республики Татарстан, для всей страны», — отметил руководитель Татарстана.

Он напомнил, что Равиль Маганов посвятил свою жизнь развитию отечественной нефтяной отрасли, многие годы работал в топ-менеджменте «Лукойла» — компании мирового уровня.

«Авторитетный руководитель, энергичный и целеустремленный человек, он всегда оставался верным родной республике, был ярким примером безупречной компетентности и работоспособности, безусловно позитивного, созидательного отношения к жизни. Таким Равиль Маганов остается в благодарной памяти татарстанцев», — подчеркнул Минниханов.

Он выразил глубокие соболезнования родным и близким Маганова и пожелал им сил и стойкости, чтобы пережить трагедию.

Сегодня 67-летний председатель совета директоров нефтяной компании «Лукойла» Равиль Маганов был обнаружен мертвым в Москве. По информации ряда СМИ, он выпал из окна 6-го этажа Центральной клинической больницы (ЦКБ). Происшествие случилось около 7.30 мск. Подробнее — в материале «Татар-информа».